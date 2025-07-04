Масштабний блекаут у Чехії 4 липня: зупинка метро та перебої в електропостачанні

Про це повідомляють Novinky.cz

4 липня, у п’ятницю, Чехія зазнала серйозного блекауту, який стався близько опівдня. Прага та інші міста країни повідомили про значні перебої в електропостачанні. У столиці зупинилося метро, а сотні людей опинилися заблокованими в ліфтах, про що інформують місцеві новини.

Відключення електроенергії викликало серйозні проблеми в транспортній системі. Пожежники були змушені рятувати людей, які застрягли в ліфтах. Блекаут охопив більшу частину Праги, що призвело до повної зупинки руху метро, а також більшості трамвайних і тролейбусних маршрутів.

Сотні людей залишилися без можливості користуватися ліфтами, а багато банкоматів перестали працювати. Проте празький аеропорт та автомобільні тунелі продовжують функціонувати. На залізниці пожежники евакуюють деякі поїзди, хоча точні місця їхнього розташування не розголошуються.

Відключення електроенергії також зафіксовані в інших містах, таких як Молоді-Болеслав, Усті-над-Лабем та Градець-Кралові. Загалом блекаут торкнувся восьми підстанцій системи передачі, що стало наслідком падіння фазного провідника. Оператор системи передачі ČEPS повідомив, що п’ять з цих підстанцій вже відновили свою роботу, тоді як у країні налічується близько 44 підстанцій.

Мобільний та інтернет-банкінг не постраждали від відключення, оскільки банки мають резервні джерела живлення. Проте деякі банкомати залишаються недоступними, про що повідомила Чеська банківська асоціація.

Поліція в соціальних мережах зазначила, що наразі немає жодних свідчень про те, що це відключення пов’язане з кібератакою або терористичною загрозою.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що через перебої з електропостачанням сьогодні відбудеться засідання Центрального кризового штабу.