Кібератака Китаю на Чехію: розслідування та реакція НАТО

Про це йдеться у заяві МЗС Чехії

Чехія виявила тривалу кібератаку, що тривала з 2022 року, здійснену Китаєм на одну з несекретних мереж Міністерства закордонних справ. Ця атака викликала серйозне занепокоєння серед чеських урядових структур, оскільки вона торкнулася критично важливої інфраструктури країни.

Розслідування, проведене чеським урядом, виявило, що за цією кібератакою стоїть група кібершпигунів APT31, яка має зв’язки з Міністерством державної безпеки Китаю. Міністерство закордонних справ Чехії рішуче засудило цю зловмисну кампанію, яка підриває довіру до КНР і суперечить її офіційним заявам.

У заяві МЗС зазначено: «Уряд Чеської Республіки закликає Китайську Народну Республіку дотримуватися міжнародних норм і принципів, утримуватися від подібних нападів і вжити необхідних заходів для вирішення цієї ситуації».

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі викликав китайського посла для офіційного пояснення наслідків таких дій для двосторонніх відносин. Цю інформацію він оприлюднив у соціальній мережі X.

НАТО також висловило свою підтримку Чехії, засудивши дії Китаю. У заяві Альянсу підкреслюється важливість дотримання міжнародного права та утримання від зловмисної кібердіяльності.

«Ми закликаємо всі держави, включно з Китаєм, діяти відповідально у кіберпросторі, відповідно до норм, затверджених усіма членами Організації Об’єднаних Націй», – йдеться у заяві НАТО.