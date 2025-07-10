Масштабний блекаут у Чехії 4 липня: причини та наслідки

Про це чеське видання Novinky

4 липня в Чехії відбулося значне відключення електроенергії, яке викликало занепокоєння серед населення. 10 липня стало відомо, що основною причиною цього блекауту стали обриви ліній електропередач, про що повідомляє чеське видання Novinky.

Згідно з інформацією, лінії електропередач були пошкоджені між двома населеними пунктами в Устецькому краї. У Пардубицькому краї, зокрема, лінія, що з’єднує Тинець і Красіков, вийшла з ладу в обідню пору 4 липня. Також зупинився шостий блок електростанції Ледвіце, потужність якого становить близько трьохсот мегаватів.

Чеський оператор ліній передач ČEPS оперативно розпочав ремонтні роботи. Близько 14 години 4 липня в Празі почали відновлювати електропостачання.

Оператор зазначив, що цей блекаут виявив наявні проблеми в системі ліній електропередач, і підкреслив необхідність розширення інфраструктури по всій країні.

Під час відключення Чехія змушена була імпортувати електроенергію з Німеччини, щоб забезпечити стабільність енергопостачання для своїх громадян.