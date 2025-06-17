Чехія продовжує постачання важких боєприпасів Україні до 2026 року

Як повідомляє інтерв’ю міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського агентству Bloomberg

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив готовність країни продовжити програму постачання важких боєприпасів Україні до 2026 року. Це рішення зумовлене зусиллями Європи, спрямованими на зміцнення підтримки Києва. Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

Ліпавський підкреслив, що зусилля Чехії щодо закупівлі боєприпасів у різних країнах, підтримувані союзниками, “змінили правила гри” на фронті.

За його словами, українські військові наразі мають приблизно один снаряд на кожні два обстріли з боку Росії, що є значним покращенням у порівнянні зі співвідношенням 1 до 10 на початку війни в лютому 2022 року.

Чехія планує збільшити постачання до 1,8 мільйона снарядів цього року завдяки фінансуванню з 11 країн. Однак подальші плани можуть залежати від результатів парламентських виборів, які відбудуться в жовтні.

“Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але вкрай важливо зберегти політичну підтримку ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії.” – Ян Ліпавський

Крім того, міністр зазначив, що Чехія вже підготувала 9 тисяч українських солдатів і має намір навчати пілотів.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції про виявлення 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Він уточнив, що боєприпаси можуть бути доставлені протягом кількох тижнів, але для цього необхідне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у рамках ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та їх передачу Україні.

21 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що Польща надасть матеріально-технічну та фінансову підтримку чеському плану збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що до ініціативи приєдналися 18 країн, з яких 15 вже виділили фінансування. Мета проєкту полягає в доставці 500 тисяч снарядів в Україну до кінця 2024 року.

У жовтні 2024 року український посол Василь Зварич зазначив, що Україна отримала понад третину з 500 тисяч боєприпасів, які мали бути передані в рамках чеської ініціативи до 2024 року.

15 лютого 2025 року президент Чехії Петр Павел повідомив, що чеська ініціатива із закупівлі артбоєприпасів для України в третіх країнах дозволила поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць снарядів.