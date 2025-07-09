Чехія навчає українських пілотів на літаках F-16 у 2024 році

Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії.

9 липня уряд Чехії ухвалив рішення про навчання українських пілотів, враховуючи пропозицію Міністерства оборони. Згідно з інформацією, наданою Міністерством оборони Чехії, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки для вісьмох українських пілотів до кінця цього року.

Вартість програми навчання становить приблизно 32 мільйони крон, і всі витрати покриються з бюджету Міністерства оборони Чехії.

Навчання проходитиме на літаках F-16, які не входять до складу чеської армії, але українська сторона також виявила інтерес до навчання на симуляторах та дозвукових літаках L-39, як зазначено в офіційному повідомленні.

Міністерство оборони підкреслило, що підготовка українських пілотів є частиною підтримки, яку Чехія надає Україні в її боротьбі з російською агресією.

“Якщо Україна хоче продовжувати ефективно захищатися від російської агресії, їй потрібна не лише військова техніка, а й добре навчені Збройні сили, включаючи Повітряні сили. Чеська Республіка усвідомлює свою відповідальність, і постійна підтримка України, також відповідає її стратегічним інтересам.” – Яна Чернохова, міністерка оборони Чехії

Варто зазначити, що 12 червня в Чехії завершився дворічний навчальний проєкт для українських цивільних пілотів, в рамках якого 18 українців отримали європейські ліцензії пілотів, що відповідають стандартам ЄС.

Цей проєкт реалізували академічні та приватні організації в Чехії, зокрема Чеський технічний університет у Празі, який підготував навчальні матеріали відповідно до європейських стандартів та провів диференціальний аналіз української навчальної програми.

Практична частина навчання проходила в льотній школі F-AIR, розташованій в аеропортах Карлових Вар та Бенешова.