Чехія навчає українських пілотів на літаках F-16 у 2024 році

Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії.
9 липня уряд Чехії ухвалив рішення про навчання українських пілотів, враховуючи пропозицію Міністерства оборони. Згідно з інформацією, наданою Міністерством оборони Чехії, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки для вісьмох українських пілотів до кінця цього року.
Вартість програми навчання становить приблизно 32 мільйони крон, і всі витрати покриються з бюджету Міністерства оборони Чехії.
Навчання проходитиме на літаках F-16, які не входять до складу чеської армії, але українська сторона також виявила інтерес до навчання на симуляторах та дозвукових літаках L-39, як зазначено в офіційному повідомленні.
Міністерство оборони підкреслило, що підготовка українських пілотів є частиною підтримки, яку Чехія надає Україні в її боротьбі з російською агресією.
“Якщо Україна хоче продовжувати ефективно захищатися від російської агресії, їй потрібна не лише військова техніка, а й добре навчені Збройні сили, включаючи Повітряні сили. Чеська Республіка усвідомлює свою відповідальність, і постійна підтримка України, також відповідає її стратегічним інтересам.”
Варто зазначити, що 12 червня в Чехії завершився дворічний навчальний проєкт для українських цивільних пілотів, в рамках якого 18 українців отримали європейські ліцензії пілотів, що відповідають стандартам ЄС.
Цей проєкт реалізували академічні та приватні організації в Чехії, зокрема Чеський технічний університет у Празі, який підготував навчальні матеріали відповідно до європейських стандартів та провів диференціальний аналіз української навчальної програми.
Практична частина навчання проходила в льотній школі F-AIR, розташованій в аеропортах Карлових Вар та Бенешова.
Дивіться ще:
- Президент Чехії Петр Павел висловив занепокоєння щодо майбутньої військової допомоги Україні через парламентські вибори 2025 року, підкреслюючи важливість збереження підтримки України для безпеки країни.
- Американський винищувач F-16 перехопив цивільний літак, який порушив закритий повітряний простір над Нью-Джерсі 5 липня.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив продовження підтримки протиповітряної оборони України та подякував США за постачання озброєння.