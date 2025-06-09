Громадянин Чехії у складній ситуації після служби в армії Росії

Про це повідомляє чеське видання iROZHILAS.

Громадянин Чехії звернувся до консульства своєї країни в Росії з проханням про допомогу у поверненні додому. Цей чоловік, який пішов добровольцем до армії Російської Федерації, опинився в складній ситуації. Про це повідомляє чеське видання iROZHILAS.

За інформацією видання, 50-річний чех спочатку приїхав до Росії з метою “подорожувати”, але згодом вирішив вступити до лав збройних сил РФ. Однак, зіткнувшись із певними труднощами, він звернувся за допомогою до консульства Чехії.

Даніель Дрейк, речник Міністерства закордонних справ Чехії, зазначив, що країна вже давно попереджає своїх громадян про небезпеки, пов’язані з відвідуванням Росії.

“Ситуація з безпекою напружена, наше посольство має обмежені можливості для надання допомоги та захисту. Поточний випадок є тому доказом, ми, звичайно, діятимемо належним чином відповідно до чеського законодавства.” – Даніель Дрейк, речник МЗС Чехії

Чеська поліція в соціальній мережі Х повідомила, що цей громадянин має судимість. Вони подали до суду запит на екстрадицію чоловіка для відбування покарання в Чехії.

Згідно з чеським законодавством, громадянам країни заборонено служити в арміях інших держав. Якщо вони бажають вступити до іноземних збройних сил, їм необхідно отримати дозвіл від президента республіки.

Президент Чехії Петр Павел вже задовольнив 60 прохань від громадян, які бажали служити у Збройних силах України.