Виставка Dakh II на URC2025: культура і відновлення України через мистецтво

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Міжнародній конференції з відновлення України 2025 (URC2025), що проходить у Римі, відбулася презентація виставки Dakh II (Vernacular Hardcore). Ця інсталяція досліджує, як культура та спадщина формують ідентичність, особливо в умовах війни.

Куратори Богдана Косміна, Міхал Муравський та Катерина Русецька підкреслили:

“У цьому напруженому, загрозливому, але сповненому надії середовищі, ДАХ теж має свою монументальність, вертикальність і сталість. Але це – інша, антифашистська монументальність, що постає з множинної – горизонтальної, зигзагоподібної, вертикальної й перевернутої – народної мудрості та знання, з яких ДАХ черпає радикальну силу”.

Вони акцентували, що в умовах повномасштабної війни відновлення неможливе без опору, а в довгостроковій перспективі має ґрунтуватися на мудрості та досвіді.

Виставка складається з двох інсталяцій – Dakh II та Dakh III, які продовжують першу інсталяцію Dakh, представлену на Венеційській бієнале архітектури у травні 2025 року. Dakh II розташована просто неба між фасадом Museo della Civiltà та обеліском Марконі. Вона виготовлена зі сталі та соломи: метал символізує ракети, уламки й дрони, що захищають українське небо, а солома нагадує про оборонні споруди, що виникають з необхідності.

Dakh III встановлена у транзитному просторі виставкової зали, підкреслюючи мобільність і крихкість укорінення в культурі. На соломі розкладені гарбузи, які символізують зрілість і збереження смаку попри нестабільність.

Куратори наголосили, що Dakh утверджує модель відновлення, засновану не на прибутку, а на традиції, екології та локальній культурі:

“ДАХ тримається на спільних знаннях, колективній пам’яті й спільноті”.

Організатори планують доповнити виставку публічною програмою. Офіційне відкриття інсталяції відбудеться 10 липня о 20:00 в Museo delle Civiltà. Наступного дня, 11 липня о 17:00, у музеї відбудеться публічна розмова з кураторами, до якої приєднаються Сара Альберані, незалежна кураторка та активістка, а також Поліна Байцим, історикиня мистецтва та кураторка. Під час події відвідувачі зможуть отримати Dakh Mini-Atlas в обмін на благодійний внесок на підтримку ініціатив виставки.

Український павільйон на 19-й Міжнародній архітектурній бієнале у Венеції 2025 року представив експозицію Dakh (“Дах”): Vernacular Hardcore, що досліджує дах як архітектурний, культурний і політичний символ. У мирний час дах означає дім і захист, однак під час війни він стає мішенню для ракет, дронів і снарядів.

Куратори виставки – Богдана Косміна, Міхал Муравський і Катерина Русецька – демонструють, як дах уособлює руйнування і спротив, прихисток і вразливість. Експозиція поєднує архівні матеріали з Атласу традиційного українського житла та сучасні приклади “екстреної архітектури”, що виникає в умовах війни, створюючи простір для роздумів про колективну пам’ять і моделі відновлення.

Виставка показує, як навіть в умовах воєнної загрози формується архітектура турботи і нові спільноти. Центральним об’єктом став дах, змодельований на основі етнографічних досліджень трьох поколінь архітекторок родини Косміних. У павільйоні також звучить “купол дронів” – звукова інсталяція, що перетворює воєнний досвід на мистецький жест.

Програму реалізувало “Партнерство за сильну Україну” спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України і Міністерством культури Італії.