Президент України Володимир Зеленський наприкінці 928-го дня війни подякував партнерам за допомогу, оголошену на засіданні “Рамштайн” та наголосив на важливості отримання дозволу на використання далекобійної зброї для ударів по Росії.

Про це йдеться у зверненні глави держави.

“Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні. ППО – незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії”, — сказав Зеленський й додав, що “далекобійність є одним з ключових, стратегічних рішень”.

Також глава держави подякував всім, хто допомагає Україні наближати необхідні кроки партнерів.

“Зараз за оголошені кроки на “Рамштайні” й за іншу допомогу, яка була погоджена саме на цьому тижні я хочу відзначити Німеччину, Америку, Британію, Канаду, Іспанію, Нідерланди, Швецію, Норвегію, Румунію, Литву та Латвію. Дякую всім вам, друзі!” — наголосив український лідер.