Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Софійський собор у Києві, одна з найстаріших архітектурних пам’яток України, зазнав ушкоджень через російський обстріл. Про це стало відомо 10 червня від міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.
Міністр зазначив, що вибухова хвиля пошкодила карниз на головній апсиді цього храму, який був зведений у XI столітті. Софійський собор є не лише пам’яткою національного значення, але й входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Крім того, в ніч на 10 червня внаслідок російської атаки постраждав і стадіон “Спартак”. На території спорткомплексу були виявлені уламки безпілотника, що свідчить про активні бойові дії в регіоні.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Міністр Андрій Сибіга закликав до нових санкцій проти РФ після масованих обстрілів України, підкресливши важливість посилення протиповітряної оборони.
- Помер 17-річний підліток після обстрілу Сум касетними боєприпасами, загальна кількість загиблих зросла до шести осіб.
- Російські військові обстріляли 32 населені пункти на Херсонщині, є загиблі та поранені, пошкоджено будинки і інфраструктуру.