Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Софійський собор у Києві, одна з найстаріших архітектурних пам’яток України, зазнав ушкоджень через російський обстріл. Про це стало відомо 10 червня від міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

Міністр зазначив, що вибухова хвиля пошкодила карниз на головній апсиді цього храму, який був зведений у XI столітті. Софійський собор є не лише пам’яткою національного значення, але й входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, в ніч на 10 червня внаслідок російської атаки постраждав і стадіон “Спартак”. На території спорткомплексу були виявлені уламки безпілотника, що свідчить про активні бойові дії в регіоні.