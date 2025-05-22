Небезпечне зачеперство в Україні: смертельні випадки серед підлітків у 2025 році

З початку 2025 року в Україні зафіксовано чотири випадки загибелі підлітків, пов’язаних із небезпечною розвагою, відомою як зачеперство. Ця діяльність передбачає катання на дахах тролейбусів, поїздів та електричок, а також переміщення між вагонами, з метою зйомки відео для соціальних мереж. Незважаючи на величезні ризики, ця екстремальна активність продовжує приваблювати молодь.

У весняний період двоє підлітків загинули на Одещині. У березні 12-річний хлопець отримав смертельні опіки, намагаючись залізти на електричку на станції “Київ-Волинський”. Його тіло було опікане на 85%, і, незважаючи на зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося. Лікарні регулярно приймають неповнолітніх з серйозними травмами, такими як опіки, переломи та забої, отримані під час таких небезпечних ігор.

Контактна мережа залізниці має напругу 27 тисяч вольт, що в 120 разів перевищує напругу в домашніх розетках. Навіть без прямого контакту з дротом можна отримати смертельний удар струмом. Крім того, потяги, що рухаються зі швидкістю 80-100 км/год, створюють сильну турбулентність, яка може зірвати людину з даху або затягнути під колеса.

Зачеперство є порушенням правил безпеки на залізничному транспорті і може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності. До 16 років відповідальність за дії дітей несуть їхні батьки. У 2024 році Національна поліція зафіксувала 28 випадків зачеперства, внаслідок яких 15 дітей отримали травми, а дев’ять загинули. У 2025 році вже загинули четверо підлітків.

Психологи вважають, що популярність зачеперства серед молоді зумовлена бажанням самоствердитися та отримати визнання. Соціальні мережі часто створюють ілюзію безпеки цієї розваги, адже підлітки бачать, як інші займаються цим без наслідків. Відсутність належної уваги з боку батьків або їхня надмірна опіка також можуть сприяти ризикованій поведінці.

Експерти рекомендують батькам відкрито спілкуватися з дітьми, цікавитися їхніми захопленнями та пояснювати можливі наслідки небезпечних вчинків, замість того, щоб просто забороняти. “Укрзалізниця” спільно з ювенальною поліцією проводить роз’яснювальні заходи в школах, розміщує оголошення на вокзалах і у вагонах, а також посилює охорону та встановлює камери на небезпечних ділянках.