Про це повідомив народний депутат від партії “Голос”, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко у коментарі “Радіо Свобода”.
“Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані”, — сказав нардеп.
За його словами, навіть цифра в 50 тис. загиблих може бути завищеною або приблизною. Костенко додав, що точної інформації про втрати Сил оборони він не має.
“Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає точних даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (тут йдеться про 50 тисяч)”, — сказав народний обранець.
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