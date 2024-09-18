Про це повідомив народний депутат від партії “Голос”, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко у коментарі “Радіо Свобода”.

“Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані”, — сказав нардеп.

За його словами, навіть цифра в 50 тис. загиблих може бути завищеною або приблизною. Костенко додав, що точної інформації про втрати Сил оборони він не має.