Про це повідомляє Міноборони.

“Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів”, – розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

У Міноборони наголошують, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці – ЦНАПи, на третьому – ТЦК та СП.

2 липня Міністерство оборони України повідомило, аби ті, хто не бажає стояти в чергах до ЦНАПу чи ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ, могли згенерувати його самостійно у застосунку Резерв+.