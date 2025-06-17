Даніель Ек інвестує 600 млн євро в оборонний стартап Helsing

Про це повідомляє Financial Times.

Даніель Ек, засновник популярного музичного сервісу Spotify, зробив значний крок, інвестувавши 600 мільйонів євро в німецький оборонний стартап Helsing. Ця компанія спеціалізується на розробці дронів, оснащених штучним інтелектом, і вже активно постачає їх в Україну, про що повідомляє Financial Times.

Згідно з інформацією видання, інвестиційна компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком разом із одним із перших інвесторів Spotify Шакілом Ханом, почала вкладати кошти в Helsing ще у 2021 році. Наразі ж інвестиції компанії зростають до 1,37 мільярда євро.

“Існує величезне усвідомлення того, що насправді саме штучний інтелект, маса та автономія керують новим полем бою. Ми не можемо недооцінювати наслідки цього для конфлікту в Україні чи взагалі будь-якого конфлікту в майбутньому.” – Даніель Ек

Компанія Helsing також отримує замовлення від урядів Німеччини, Швеції та Великої Британії. Її вартість наразі становить 12 мільярдів євро, що робить її однією з п’яти найшвидше зростаючих компаній у Європі. Стартап планує вихід на біржу, що дозволить зробити його фінансові дані публічними та відкриє можливість для інвесторів з різними портфелями купувати акції.

Початкові інвестиції Даніеля Ека в Helsing викликали певну критику щодо Spotify, компанії, яку він заснував у 2006 році і досі очолює. Проте він зазначив, що не боїться можливого бойкоту.