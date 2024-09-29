Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
“Разом із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном підписали Лист про наміри між Міністерством оборони України, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Королівства Данія щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні”, — написав Умєров.
За його словами, це допоможе залучити майже 600 млн євро інвестицій в українську оборонну промисловість.
“Це прямий внесок у розвиток українських ударних БПЛА, ракет та протитанкових комплексів. Данія виділяє 175 млн євро, а ще 400 млн буде залучено з надприбутків заморожених російських активів”, — додав міністр.
Також він зазначив, що ця співпраця вже приносить результати, адже до лав ЗСУ надійшли 18 САУ “Богдана”, вироблених за фінансової підтримки Данії.
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