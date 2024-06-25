Уряд Данії вирішив виділити 150 млн данських крон (понад $21 млн) на підтримку України та Молдови на їхньому шляху до ЄС.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії.

Ці кошти планують виділити до 2030 року, вони будуть спрямовані на конкретну допомогу двом країнам у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для наближення до членства в ЄС.

У довгостроковій перспективі підтримка буде також поширюватися на країни-кандидати із Західних Балкан.

“Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи. Це зміцнює безпеку всіх нас, коли країни-сусіди ЄС зміцнюють своє європейське коріння і тягнуться до можливостей миру, стабільності та процвітання, які представляє ЄС”, — сказав данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.