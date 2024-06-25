Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії.
Ці кошти планують виділити до 2030 року, вони будуть спрямовані на конкретну допомогу двом країнам у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для наближення до членства в ЄС.
У довгостроковій перспективі підтримка буде також поширюватися на країни-кандидати із Західних Балкан.
“Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи. Це зміцнює безпеку всіх нас, коли країни-сусіди ЄС зміцнюють своє європейське коріння і тягнуться до можливостей миру, стабільності та процвітання, які представляє ЄС”, — сказав данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.