Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, Данія немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

“Шість було доставлено. Це була перша партія”, — зауважила Фредеріксен.

Вона нагадала, що з літа минулого Данію було залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.