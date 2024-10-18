Данський уряд підготував 21-й пакет військової допомоги Україні на загальну суму 2,4 мільярда данських крон (приблизно 321,8 мільйона євро). Він буде використаний як для постачання зброї зі складів, так і для замовлення у міжнародних постачальників.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Данії.

Новий пакет військової допомоги Україні передбачає надання озброєнь зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною та додаткові внески до Міжнародного фонду для України, який очолює Британія.

Крім того, нові кошти будуть спрямовані на розширення тренувальних заходів для українських військових.

“21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, водночас підтримуючи амбіції Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України”, — зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він також додав, що данський уряд працює над можливістю закупівлі зброї, включно з безпілотниками, безпосередньо у виробників в Україні.

Фінансування ще має бути затверджене фінансовим комітетом парламенту Данії, як повідомляється.

Загалом з 2023 по 2028 рік Данія виділила 64,8 мільярда данських крон на військову підтримку України, яку реалізує через спеціальний Український фонд. Вже витрачено або закладено понад 48 мільярдів крон.