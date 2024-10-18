Про це повідомили у Міністерстві оборони Данії.
Новий пакет військової допомоги Україні передбачає надання озброєнь зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною та додаткові внески до Міжнародного фонду для України, який очолює Британія.
Крім того, нові кошти будуть спрямовані на розширення тренувальних заходів для українських військових.
“21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, водночас підтримуючи амбіції Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України”, — зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Він також додав, що данський уряд працює над можливістю закупівлі зброї, включно з безпілотниками, безпосередньо у виробників в Україні.
Фінансування ще має бути затверджене фінансовим комітетом парламенту Данії, як повідомляється.
Загалом з 2023 по 2028 рік Данія виділила 64,8 мільярда данських крон на військову підтримку України, яку реалізує через спеціальний Український фонд. Вже витрачено або закладено понад 48 мільярдів крон.
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