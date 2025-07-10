Гетманцев проти акцизу на солодкі напої: економічна логіка відсутня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради, висловив свою позицію проти введення акцизу на солодкі напої, підкресливши, що в цьому рішенні немає економічної логіки. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Гетманцев зазначив, що акциз на солодкі напої міг би забезпечити державний бюджет приблизно 8 мільярдами гривень щорічно. Однак він акцентував увагу на тому, що в даний час не слід запроваджувати нові податки, оскільки значні суми грошей втрачаються через тіньові схеми та нелегальні практики в різних секторах економіки.

“Про подібні нові податки зараз мова не може йти. В тіні, у різних схемах та різних галузях, втрачаються мільярди доларів. На це не можна широко закривати очі – саме там необхідній для наповнення бюджету ресурс.”

– Данило Гетманцев

Раніше Гетманцев також висловлювався про те, що не бачить можливостей для внесення законопроєкту про акциз на солодкі газовані напої до сесійної зали.