Гетманцев проти акцизу на солодкі напої: економічна логіка відсутня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради, висловив свою позицію проти введення акцизу на солодкі напої, підкресливши, що в цьому рішенні немає економічної логіки. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
Гетманцев зазначив, що акциз на солодкі напої міг би забезпечити державний бюджет приблизно 8 мільярдами гривень щорічно. Однак він акцентував увагу на тому, що в даний час не слід запроваджувати нові податки, оскільки значні суми грошей втрачаються через тіньові схеми та нелегальні практики в різних секторах економіки.
“Про подібні нові податки зараз мова не може йти. В тіні, у різних схемах та різних галузях, втрачаються мільярди доларів. На це не можна широко закривати очі – саме там необхідній для наповнення бюджету ресурс.”
Раніше Гетманцев також висловлювався про те, що не бачить можливостей для внесення законопроєкту про акциз на солодкі газовані напої до сесійної зали.
Дивіться ще:
- Петиція про декриміналізацію порнографії в Україні набирає популярність. Ініціаторка – модель OnlyFans Світлана Дворнікова, яка закликає змінити законодавство для захисту прав дорослих.
- У 2025 році Україна отримає від ЄС 30,6 млрд євро фінансової допомоги для підтримки бюджету та оборони.
- Президент Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порнографії, підкресливши, що зміни в законодавстві ухвалює парламент. Законопроєкт №12191 розглядає пом’якшення відповідальності за порнографію в Україні.