Секретар РНБО заявив, що "санітарну зону", про яку говорив російський диктатор Путін, потрібно проводити на території РФ

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав у ефірі телемарафону.

“Звичайно, “санітарна зона” буде зроблена, але точно не Путіним, а українським військом. Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь й інші країни. І цей “санітарний кордон” проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі“, – запевнив Данілов.

Як зазначає секретар РНБО, “санітарна зона” потрібна для того, щоб російські терористи не нападали на нашу країну.

Також Данілов висловився про псевдовибори в Росії. Він наголосив, що події, які відбулися у РФ останніми днями, не є виборами, але за результатами цих подій Росію чекає катастрофа.

Нагадаємо, що 17 березня Путін цілком очікувано “переміг” на так званих “виборах президента Росії”. Після закриття виборчих дільниць диктатор зробив заяву щодо війни в Україні: пригрозив “санітарною зоною”.