Метте Фредеріксен про загрозу Росії та оборону ЄС до 2030 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що Росія є серйозною загрозою для Європи та НАТО. Вона зазначила, що до 2030 року Європейський Союз повинен бути готовий захистити себе.

Ці заяви були зроблені під час дебатів у Європейському парламенті, де Фредеріксен акцентувала на необхідності підвищення обороноздатності ЄС.

За її словами, Росія завершить процес переозброєння протягом наступних п’яти років, тому ЄС має вжити заходів для протидії цій загрозі, зокрема, інвестуючи в модернізацію своїх збройних сил.

“Ми розробили інвестиційний план переозброєння Європи. І данське головування висуне пропозиції щодо спрощення оборони та європейської програми оборонної промисловості.” – Метте Фредеріксен

Фредеріксен також підкреслила важливість навчання у України в питаннях виробництва озброєння та боєприпасів, а також необхідність підтримки України в її боротьбі проти Росії.

“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами, як європейці. Так довго, як це буде потрібно. З військовою підтримкою. Боєприпасами. Ракетами. Системами протиповітряної оборони. З інвестиціями в українську оборонну промисловість. Займатися партнерством з українськими компаніями та інтегрувати українську оборонну промисловість в європейську. До нашої взаємної вигоди. І за фінансової, громадянської та, звичайно, політичної підтримки.” – Метте Фредеріксен

Крім того, премʼєр-міністерка закликала Європарламент та Євросоюз посилити санкції проти Росії та пришвидшити процес розширення ЄС, включаючи Україну, Молдову та країни Балканського півострова до складу союзу.

Данія головує в ЄС з 1 липня 2025 року до кінця року.