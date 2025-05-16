Під час нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила, що країна готує новий, 26-й пакет військової допомоги для України. Цю інформацію оприлюднив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент України зазначив, що Данія займає провідні позиції у підтримці України, підкресливши важливість цієї допомоги для захисту людських життів. Він висловив вдячність за надану підтримку.

На зустрічі також обговорювалися питання залучення прямих інвестицій у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, а також результати переговорів, що відбулися в Стамбулі. Сторони акцентували увагу на координації дипломатичних зусиль з США та європейськими партнерами.

Зеленський і Фредеріксен дійшли згоди, що необхідно посилити тиск на Росію у разі її відмови від припинення вогню, що є важливим кроком у забезпеченні миру в регіоні.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили підтримку європейської інтеграції України, особливо в контексті головування Данії в Раді ЄС, яке розпочнеться в липні цього року.