Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який перевищує 4 мільярди данських крон, що еквівалентно приблизно 536 мільйонам євро. Цей фінансовий внесок буде реалізовано в період з 2025 по 2028 роки, і його забезпечать Український фонд та Європейський фонд миру, згідно з інформацією Міністерства оборони Данії.

До складу нового оборонного пакету увійдуть додаткові артилерійські системи та боєприпаси, які фінансуватимуться в рамках чеської ініціативи. Крім того, планується постачання обладнання для винищувачів та розширення навчальних можливостей для українських військових.

Міністерство оборони підкреслило, що завдяки новому фінансуванню в рамках чеської ініціативи, у 2025 році буде можливість закупити ще одну партію артилерійських снарядів. Це дозволить забезпечити стабільне постачання боєприпасів для України.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що потреба України в підтримці залишається високою. Він висловив задоволення від можливості знову виділити кошти на допомогу, яка буде важливою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Загалом, у рамках Українського фонду на 2023–2028 роки Данія вже зарезервувала 66,1 мільярда данських крон, що становить близько 8,86 мільярда євро, для підтримки оборонного потенціалу України.