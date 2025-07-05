У Дантюмаделі призупинили пошуки нового мера до 2026 року

Про це повідомляють нідерландський мовник NOS

У нідерландському містечку Дантюмадел, розташованому на півночі країни, місцева влада вирішила тимчасово призупинити пошуки нового мера. Це рішення стало наслідком тривалих невдач у знаходженні кандидата, який би відповідав усім вимогам для зайняття цієї посади.

Згідно з інформацією, наданою нідерландськими медіа, зокрема NOS та Omrop Fryslân, муніципалітет оголосив відкритий конкурс на посаду мера ще в квітні 2025 року. Проте за кілька місяців на вакансію відгукнулися лише п’ятеро осіб, жоден з яких не відповідав необхідним критеріям.

Представник короля у провінції Фрисландія, де знаходиться Дантюмадел, після консультацій з членами муніципальної ради ухвалив рішення про призупинення пошуків нового очільника громади.

Варто зазначити, що з 2024 року Дантюмадел залишився без постійного мера. Попередній очільник, Клаас Агрікола, який обіймав цю посаду протягом семи років, перейшов до іншої громади. Наразі обов’язки мера виконує Аня Хага, термін повноважень якої було продовжено ще на один рік.

Громада планує відновити пошуки постійного мера після місцевих виборів, які заплановані на 2026 рік. На даний момент у муніципальній раді спостерігається нестабільність, оскільки після невдалих спроб знайти нового мера одна з фракцій, що входила до коаліції, вийшла з неї.