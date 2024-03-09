Про це українська співачка і волонтерка Даша Астаф’єва розповіла в інтерв’ю для YouTube-проєкту Емми Антонюк “Це Ніхто Не Буде Дивитись”.

Астаф’єва розповіла, що виступала у росії через те, що в Україні “все було зайнято щирими українцями”. За словами зірки, вона розуміє масштаб своєї помилки.

“Я всі свої гроші великі заробила у росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла. І до кінця свого життя я буду просити вибачення і розуміти масштаб своєї помилки й масштаб цієї угоди з дияволом”, — зазначила артистка.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення, Даша Астаф’єва зайняла активну проукраїнську позицію та допомагала армії.