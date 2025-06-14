Девід Бекхем отримав лицарське звання перед клубним чемпіонатом світу 2025

Як повідомляє медіа Reuters

Девід Бекхем, колишній футболіст та власник клубу “Інтер” Маямі, нещодавно отримав лицарське звання. Цю новину повідомило агентство Reuters.

Команда “Інтер” Маямі готується до участі у клубному чемпіонаті світу з футболу 2025 року. Відкриття турніру відбудеться в неділю, 15 червня, де Бекхем та його команда зустрінуться з єгипетським клубом “Аль-Ахлі”. В Україні трансляцію матчів клубного чемпіонату світу здійснює Суспільне Спорт, де глядачі зможуть переглянути всі плейофи та найцікавіші ігри групового етапу.

Лицарське звання, яке Девід Бекхем отримав 14 червня, було вручено йому королем Великої Британії Чарльзом III. Це звання “сер” присвоєно за його значний внесок у спорт та благодійність, і воно вважається одним із найпрестижніших у Великій Британії.

Цікаво, що вперше Бекхем був номінований на це звання у 2011 році, але тоді не отримав його через звинувачення у несплаті податків.

У клубному чемпіонаті світу “Інтер” Маямі виступатиме у групі “A” разом із “Аль-Ахлі”, “Порту” та “Палмейрасом”.

Розклад матчів “Інтер” Маямі на клубному чемпіонаті світу-2025

Неділя, 15 червня, 03:00 – “Інтер” Маямі vs “Аль-Ахлі”

Четвер, 19 червня, 22:00 – “Інтер” Маямі vs “Порту”

Вівторок, 24 червня, 04:00 – “Інтер” Маямі vs “Палмейрас”

Девід Бекхем: коротка біографія

Девід Бекхем, якому 50 років, є колишнім центральним півзахисником та власником клубу МЛС “Інтер Маямі”.

Протягом своєї професійної кар’єри він виступав за такі відомі клуби, як “Манчестер Юнайтед” (Англія), “Реал” (Іспанія), ПСЖ (Франція), “Мілан” (Італія) та “Лос-Анджелес Гелексі” (США).

Бекхем є шестиразовим чемпіоном Англії, чемпіоном Іспанії, чотириразовим володарем Суперкубка Англії, володарем Суперкубка Іспанії, дворазовим володарем Кубка Англії та переможцем Ліги чемпіонів з “Манчестер Юнайтед”.

Крім того, він брав участь у трьох чемпіонатах світу у складі збірної Англії.