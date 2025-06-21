Даяна Ястремська вийшла у фінал WTA 250 у Ноттінгемі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Даяна Ястремська, українська тенісистка, досягла значного успіху, вперше в кар’єрі вийшовши у фінал трав’яного турніру WTA 250, що проходить у Ноттінгемі. Цей успіх став можливим завдяки перемозі над полькою Магдою Лінетт.

На шляху до фіналу Ястремська вперше зіграла у півфіналі трав’яного турніру WTA, подолавши сербку Ольгу Данілович, хорватку Антонію Ружич, а також у двох сетах перемігши фіналістку US Open-2021, канадку Лейлу Фернандес.

У фіналі українка зустрілася з Магдою Лінетт, яка має три титули WTA. Це був шостий матч між Ястремською та Лінетт, де українка здобула перемогу в чотирьох зустрічах, програвши лише раз у квітні 2024 року в Чарльстоні.

Поєдинок розпочався з вирішального п’ятого гейму першого сету на подачі Лінетт, де Ястремська з другої спроби реалізувала брейкпойнт і виграла партію з рахунком 6:4.

Другий сет почався з тривалого розіграшу, який виграла Ястремська. Вона швидко збільшила перевагу до 4:1, але через дощ гра була призупинена на 35 хвилин. Після відновлення Лінетт намагалася скоротити відставання, проте українка завершила сет з таким же рахунком 6:4, вигравши матч у двох сетах.

Загальна тривалість поєдинку склала 1 годину 42 хвилини. Ястремська виконала п’ять ейсів і допустила лише одну подвійна помилку.

Результат матчу

WTA 250, Ноттінгем, півфінал:

Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща, 6) 2:0 (6:4, 6:4)

Значення виходу у фінал

Цей фінал є першим у кар’єрі Ястремської на трав’яних турнірах WTA, адже раніше вона не проходила далі півфіналу на таких змаганнях.

Для Ястремської це вже другий фінал у 2025 році. Востаннє вона грала у фіналі на турнірі в Лінці у лютому, де поступилася “нейтральній” Єкатерині Алєксандровій з рахунком 1:2 за сетами.

У фіналі Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між американкою Маккартні Кесслер та словацькою тенісисткою Ребеккою Шрамковою.