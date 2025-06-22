Даяна Ястремська вперше у фіналі WTA на трав'яних кортах

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Даяна Ястремська, українська тенісистка, вперше вийшла у фінал турніру WTA на трав’яних кортах, де в Ноттінгемі поступилася американці Маккартні Кесслер у двох сетах. Цей турнір WTA 250 став для неї стартом трав’яного сезону, в рамках якого вона також планує виступити на Вімблдоні.
Протягом тижня Ястремська провела п’ять матчів, здобувши чотири перемоги, серед яких були й тріумфи над більш рейтинговими суперницями: польською тенісисткою Магдою Лінетт, канадкою Лейлою Фернандес та сербкою Ольгою Данілович.
Цей турнір став знаковим для Ястремської, адже вона стала першою українською тенісисткою, яка вийшла у фінали на всіх трьох типах покриттів – ґрунті, харді та траві.
Після поразки від Кесслер, Даяна підсумувала свій виступ, зазначивши, що новини з України, пов’язані з російськими обстрілами, ускладнювали її підготовку до матчів.
“Цей тиждень також був складним з огляду на те, що відбувається в Україні. Тож довелося мати справу з багатьма речами”
Незважаючи на поразку, українка висловила задоволення своєю формою перед головним турніром трав’яного сезону – Вімблдоном, де вона виступатиме в одиночному та парному розрядах.
“Це вже мій другий фінал цього року. І, знаєте, виграєш – програєш, не важливо. Я отримала задоволення, граючи тут”
“Також хочу сказати, що я дуже пишаюся собою. Хоч я сьогодні програла, але відчуваю, що покращую деякі речі, над якими працюю. Так, це ще не перемога, але сподіваюся, що вона незабаром прийде. Я намагаюся кожного дня робити все від себе залежне”
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