Даяна Ястремська – четверта українка у півфіналах WTA на всіх покриттях

Відповідну статистику наводить Великий теніс України

Даяна Ястремська, українська тенісистка, досягла значного успіху, ставши четвертою представницею України, яка дійшла до півфіналів турнірів WTA на всіх типах покриттів. Цю інформацію оприлюднив “Великий теніс України”.

Цей успіх став можливим завдяки перемозі Ястремської у чвертьфіналі турніру в Ноттінгемі, де вона обіграла фіналістку US Open-2021, канадку Лейлу Фернандес, у двох сетах. Це буде перший півфінал для Даяни на трав’яному покритті WTA.

Таким чином, Ястремська приєдналася до елітного клубу українських тенісисток, які змогли досягти півфіналів на всіх типах покриттів: харді, ґрунті та траві. Раніше це вдавалося лише Альоні та Катерині Бондаренко, а також Еліні Світоліній.

Перший півфінал на турнірах WTA Ястремська провела на харді в Гонконгу у 2018 році, де вона дійшла до фіналу та здобула свій перший титул на цьому рівні.

На ґрунті Даяна дебютувала у півфіналі в Страсбурзі у 2019 році, також вигравши третій титул WTA на цьому турнірі без жодної поразки.

Півфінал у Ноттінгемі став ювілейним, десятим для Ястремської на рівні WTA. Серед українських тенісисток лише чотири змогли досягти цієї позначки, а рекордсменкою залишається Світоліна з 47 виходами у півфінали.

Топ-5 рекордсменок за півфіналами WTA серед українок

1. Еліна Світоліна – 47

2. Леся Цуренко – 14

3. Наталія Медведєва – 12

4. Альона Бондаренко – 10

5. Даяна Ястремська – 10

У рамках трав’яного сезону Ястремська планує виступити на Вімблдоні, де змагатиметься в основній сітці одиночного та парного розряду разом з нідерландською тенісисткою Бібіане Схофс.