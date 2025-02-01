Державне бюро розслідувань (ДБР) передало державі понад 6,73 мільйона гривень, вилучених під час розслідування поборів із військових у 110-й окремій механізованій бригаді.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що наприкінці грудня минулого року працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира 110-ї бригади, а в січні 2025-го – його співучаснику, командиру групи матеріального забезпечення.

“За схемою, підлеглі військовослужбовці могли фактично не з’являтися на службу, а лише значитися в частині. При цьому вони отримували повне грошове забезпечення та навіть бойові виплати за нібито виконані завдання на лінії фронту. Проте половину отриманих коштів ці військовослужбовці мали передавати командуванню”, — йдеться в повідомленні ДБР.

Правоохоронці виявили 1,5 мільйона гривень у різній валюті в сумці заступника командира бригади, а під час обшуку його житла в Запоріжжі вилучили ще майже п’ять мільйонів гривень у різній валюті. Усі вилучені кошти були передані до АРМА.

Також ДБР наклало арешт на майно заступника командира, придбане після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про елітну квартиру в Одесі біля моря, площею 60 кв. м, гараж на 40 квадратів, квартиру у Хмельницькому (75 кв. м), дві земельні ділянки у Верховинському районі неподалік гірськолижного курорту “Буковель”, автомобіль преміумкласу Mercedes-Benz, а також банківські рахунки та цінні папери на суму майже чотири мільйони гривень.

Для встановлення реальної вартості арештованого майна буде проведена додаткова експертиза.

Наразі правоохоронці перевіряють щонайменше 50 осіб, які могли бути залучені до цієї схеми.