Трьом правоохоронцям повідомили про підозру у систематичному вимаганні хабарів від медиків, створюючи проти них справи за нібито отримання хабарів від пацієнтів.

Про це повідомили у ДБР.

У листопаді 2023 року співробітник антикорупційного управління ДПС у Львівській області спільно з двома правоохоронцями вирішили “викрити” на корупції завідувачку інсультного відділення обласного госпіталю ветеранів та репресованих.

Правоохоронці попросили знайомого, колишнього військовослужбовця, допомогти їм “викрити” нечисту на руку лікарку, яка, за їх твердженням, вимагає гроші за можливість лікуватися у своєму закладі.

Його забезпечили технікою для таємного запису розмов та провели відповідний інструктаж. Чоловік мав пройти обстеження, лікування та отримати медичну виписку, яка буде підставою для продовження дії довідки МСЕК про встановлення інвалідності. Згідно з вказівками, пацієнт кілька разів просив лікарку назвати суму хабаря за надання послуг. Коли ж та відмовилася назвати суми, він просто залишив гроші у її кабінеті.

Згодом з завідувачкою зустрівся податківець і повідомив, що має інформацію про те, що правоохоронці проводять розслідування її корупційних дій, хоча насправді кримінального провадження зареєстровано не було.

Зловмисник запропонував за 30 тисяч доларів США домовитися із правоохоронцями про закриття провадження. Отримані кошти ділки планували розділити між собою.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у провокації підкупу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 370 КК України.)

Податківцю повідомили про підозру ще й у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Суд обрав запобіжні заходи для усіх фігурантів – заставу 180 тис. грн для обох правоохоронців та тримання під вартою з можливістю внесення 1,1 млн грн застави для податківця. Також двох фігурантів звільнили з роботи, ще одного відсторонили від виконання обов’язків.