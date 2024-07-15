Командира відділення на одному з суден Військово-морських сил України підозрюють у тому, що він вимагав з підлеглих плату за виходу у відгул на сушу. На час розслідування його взято під арешт з можливістю застави.

Про це повідомляє ДБР.

«Працівники ДБР повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег», — йдеться у повідомленні.

За версією слідства, для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі сплачували командирові відділення 10 тис. грн. За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень в місяць.

Правоохоронці затримали фігуранта справи 9 липня 2024 року під час одержання чергової оплати у сумі $1 тис. «Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу», — уточнюють у ДБР.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Затриманому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тис. грн.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.