Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Захарченку, який намагався у 2022 році схилити українських окремих посадовців до зради.

Про це повідомили у ДБР.

Після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з РФ про так звану “дружбу і захист”. Це означало добровільну здачу окупантам територій в обмін на “високі посади”.

Захарченко розповідав їм, що діє від імені керівництва РФ. Крім цього, ексміністр брав участь у створенні та публікаціях відео та дайджестів, які поширюються антивладні настрої. Там він намагався допомогти росіянам у проведенні підривної діяльності проти України.

У своїх виступах експосадовець виправдовував збройну агресію РФ проти України та прославляв представників збройних формувань РФ.

Фігурант підозрюється у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Максимальне покарання за цими статтями — 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР нагадали, що раніше експосадовцю повідомлялось про підозру у справах “Майдану” за організацію вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо захоплення державної влади, перевищення влади та службових повноважень, привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі, умисних вбивств, заподіяння різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, частину з яких спрямовано до суду.

“У лютому 2014 року, після вчинення вказаних злочинів та усвідомивши перемогу Революції Гідності, підозрюваний втік до РФ, де почав сприяти розвитку подій з введенням Російською Федерацією військ для окупації суверенних територій нашої держави. За втілення планів агресора підозрюваний отримав російське громадянство та почав вести активне соціальне життя з метою надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України”, — повідомили у ДБР.