Минулого року Бюро викрило правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників.

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю який, обіймаючи керівну посаду в правоохоронному органі Дніпра, за два роки набув активів щонайменше на понад 14 млн гривень.

Про це повідомляє ДБР.

“Минулого року Бюро викрило правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників. Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу.повідомлено Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Не слухаючи аргументів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів США”, – інформують у відомстві.

У ході розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії із Національним агентством з питань запобігання корупції, провели моніторинг способу життя правоохоронця.

“Встановлено, що фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн гривень, що не сходитися з його законними доходами. Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. Водночас, декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя”, – йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.