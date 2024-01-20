Збройним силам України передали майно білоруської компанії на понад 61 мільйон доларів, виявлене співробітниками Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції, інформує пресслужба відомства.

Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з республіки білорусь. Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не «загубила» його супереч вимогам Закону «Про вилучення майна у період військового стану».

Орієнтовна вартість товару становить понад 61 млн доларів США. Наразі майно країни-агресора вилучили і передали на потреби військовослужбовців Збройних сил України. Вони отримають 412 вагонів з металевою продукцією.