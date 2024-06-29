Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.

Про це пише “Українська правда”, посилаючись на співрозмовників у правоохоронних органах.

Державне бюро розслідувань відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ “Хортиця” Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ “Хортиця” під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку.

ДБР пообіцяло представнику “Азову”, що викладені ним обставини будуть перевірені.

Водночас сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що “відповідю ДБР не задоволений”.

“Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимо”, – додав “азовець”.

Нагадаємо, на минулому тижні начальник штабу «Азова» Богдан Кротевич написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом про відкриття справи на одного військового генерала, який, на його переконання, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”. Пізніше стало відомо, що йдеться про Юрія Содоля.