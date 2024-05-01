У першого дня травня ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ оголосили підозру в недостовірному декларуванні за 2022 рік.

Про це пишуть пресслужби Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, чиновник і його сім’я не могли заощадити задекларовані 2 млн грн.

ДБР та ОГПУ не називають імені посадовця, але відомо, що в той рік посаду обіймав Олександр Козловський.

Підозрюваний дав неправдиві відомості у своїй декларації. За даними слідства, його родина та він не мали готівки за 2020 рік, але в 2022 році він заявив має готівкою 2 076 175,40 грн.

Слідство також вказало, що за 2021 та 2022 роки сукупний дохід підозрюваного та його родини становив лише 1,70 млн гривень, а витрати на проживання — 1,74 млн гривень. Тому важко пояснити, звідки взялася заявлена сума готівки.

Підозрюваному оголошено про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації, що може вважатися умисним порушенням (згідно з ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Це вже друга підозра для даної особи: у березні йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні на майже 58 млн гривень. Також, йому був обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн гривень.