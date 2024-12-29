Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що слідчі ДБР прийшли з обшуком до комбрига за місцем його проживання.

За даними слідства, у період з лютого по липень 2024 року Побережнюк, достовірно знаючи про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку підлеглого офіцера (йдеться про Владислава Пастуха) до військовослужбовців, жодним чином не реагував на вказані факти та не ініціював питання щодо притягнення військового до відповідальності.

Наразі командиру бригади готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану – ред.).

Нагадаємо, на минулому тижні командира 211 бригади Олега Побережнюка було взято під варту із правом застави у розмірі 908 400 гривень.