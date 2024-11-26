Міністерство оборони України три тижні проводить активну роботу над розслідуванням причин нештатного спрацювання мінометних мін калібру 120 мм. Поки розслідування триває, використання цих партій боєприпасів у Силах оборони зупинено, а їх видача в бойові підрозділи призупинена.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Боєприпаси вилучені з обігу для проведення технічних досліджень. Для забезпечення боєздатності на фронт направляються міни імпортного виробництва.

“Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120 мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження”, – зазначили у Міноборони.

Міністерство наголосило, що працює у закритому режимі, щоб гарантувати безпеку і ефективність розслідування, адже під час війни будь-яка інформація про боєприпаси може мати критичну значущість. Також повідомляється, що замовником боєприпасів для ЗСУ є Міноборони, однак виконавцем державного замовлення виступає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Для покращення контролю якості розроблено додаткові заходи: посилюється моніторинг умов зберігання, вдосконалюються процедури перевірки від етапу виробництва до поставок на фронт. Крім того, комісія розширить перевірки, охопивши мінометні міни інших калібрів.

Державне бюро розслідувань вже порушило кримінальну справу за цим фактом. Очікується, що після завершення роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті рішення щодо відповідальних осіб.