Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у коментарі “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, провадження відкрито за статтями Кримінального кодексу України: перевищення влади або службових повноважень (ст. 426-1) та дезертирство (ст. 408).

“Говорити про якісь попередні результати поки що рано”, – зазначила вона.

Причини перевірки підготовки 155-ї бригади “Анна Київська”

Приводом для перевірки стала публікація головного редактора порталу “Цензор.Нет” Юрія Бутусова, у якій наведено проблеми з формуванням та забезпеченням підрозділу.

У його матеріалі зазначається, що підставою для відкриття кримінальної справи ДБР стали події, пов’язані з направленням бригади на підготовку до Франції.

За словами Бутусова, розслідування перебуває під особистим контролем президента Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

“Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців”, — написав Бутусов.

Формування 155-ї бригади розпочалося в березні 2024 року під керівництвом Оперативного командування “Захід”, за участю командувача генерала Шведюка, начальника штабу полковника Селецького та командувача сухопутними військами генерала Павлюка. Командиром бригади був призначений офіцер Дмитро Рюмшин.

Юрій Бутусов заявив, що процес створення бригади з самого початку супроводжувався серйозними організаційними проблемами, які можна охарактеризувати як “хаос”.

Він навів графік комплектування 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць, а в дужках вказав чисельність СЗЧ у цей місяць, за його даними:

Березень 46 (3);

Квітень 123 (6);

Травень 217 (31);

Червень 1978 (185);

Липень 3882 (310);

Серпень 2748 (217);

Вересень 3253 (187);

Жовтень 3211 (339);

Листопад 5832 (448).

Журналіст зазначив, що в липні та серпні з 155-ї бригади було забрано понад 2550 військовослужбовців для поповнення інших підрозділів, а в жовтні бригада вирушила на навчання до Франції.

“Тобто забрали з бригади майже всіх цілком придатних, яких комбриг та комбати тільки-но розставляли на посади, фактично обнулили всі попередні чотири місяці роботи, у березні-червні, тобто цей склад бригади організувався у серпні заново, і тоді… видали наказ готуватись усім, хто залишився до поїздки у Францію у кінці вересня”, — додав Бутусов.

За словами Бутусова, на навчання до Франції вирушили 1924 військовослужбовці 155-ї бригади, з яких лише 51 мав досвід понад рік, а 150 людей відправили без базової підготовки. Під час навчання близько 50 осіб пішли у СЗЧ. Водночас в Україні продовжували зараховувати новобранців, з яких понад 700 втекло після вступу в бригаду.

Ще 4 тисячі новобранців перебували на території навчального центру ОК “Захід”, де їх навчали інструктори, призначені ОК.

Рядові бригади, які були на навчанні, почали повертатися в Україну 15 листопада, а штаб залишився для завершення занять і повернувся 30 листопада. Бутусов заявив, що під час відсутності штабу та командирів, командування ОК “Захід” та КСВ почало перекидати “ненавчених і незлагоджених військових” у район Покровська.

За інформацією Бутусова, після втечі 50 військових у Франції командира бригади Рюмшина та кількох офіцерів відсторонили, а нових командирів призначили. У грудні, до вступу в бій, в бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а значні втрати почалися з першого дня виконання бойових завдань через погану підготовку та керованість.

Бутусов також зазначив, що більшість командирів не мали бойового досвіду, а технічні фахівці потребували повної підготовки.

“Оскільки штаб бригади був у Франції, якість підготовки більшості особового складу, які перебували у навчальному центру ОК “Захід”, була низькою. Погано організований та не керований колектив неможливо якісно навчати. Про це говорять кілька інструкторів 10-ї гірсько-штурмової бригади, яких ОК “Захід” залучив до бойової підготовки. Крім того, якість підготовки по багатьох спеціальностях насамперед оператор БПЛА, виявилась дуже низькою. Фактично усі люди, призначені на посади технічних фахівців, не були готові до негайного виконання обов’язків, і потребували додаткового відбору та стажування у бойових частинах, щоб набути реальної боєздатності. Таку підготовку бригада отримала можливість робити тільки після введення у бій”, — вказує Бутусов.

Журналіст повідомив, що хоча штаб бригади планував отримати понад 150 дронів, насправді бригада не отримала жодного дрона від держави. В результаті, хоча вона була укомплектована піхотою, артилерією та бронетехнікою, бригада не мала дронів, що, на думку Бутусова, обмежувало її здатність вести ефективні бойові дії. Лише через 10 днів після початку бойових дій Міноборони виділило бригаді 17 млн грн для закупівлі дронів.

Крім того, за даними журналіста, бригада не мала засобів радіоелектронної боротьби, а її бойові машини не були оснащені решітками.

“У результаті новенькі танки “Леопард-2А4” та бронемашини VAB зазнали втрат при перших же спробах застосувати їх на фронті від ворожих дронів. Бронемашини VAB та танки AMX-10 після прибуття на кордон навіть не були обстежені, через це виникло багато технічних проблем. Дивізіон новітніх 155 мм САУ “Цезар”, уся інша бригадна артилерія та мінометники не встигли пройти повноцінний курс стрільб, та вчаться стріляти вже під час виконання бойових завдань. Усі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими. 4 грудня при проведенні випробувальних стрільб із 10 мін не вибухнула жодна. Міномети не могли надати вогневу підтримку, навчити мінометників не було чим, Міноборони постачання мін до війська не контролює та браковані міни не вилучає”, — йдеться у матеріалі.

У своїх висновках Бутусов зазначив, що більшість бійців 155-ї механізованої бригади намагаються сумлінно виконувати свої обов’язки на фронті, але через недбале ставлення до її формування з перших днів виникли значні втрати. Він закликав владу вжити заходів, щоб заборонити створення нових бригад без належного забезпечення, припинити шкідливі піар-проєкти в армії і спрямувати ресурси на зміцнення боєздатних та досвідчених підрозділів.