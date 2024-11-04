З початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань виявило і розслідувало майже 2500 кримінальних проваджень, пов’язаних зі злочинами проти національної безпеки. Зокрема, до суду було направлено близько 1000 обвинувальних актів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

“У межах відкритих кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків тощо. Ці докази дозволяють притягнути до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам”, – йдеться у повідомленні.

Загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2399 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України. Серед них 1746 кримінальних проваджень – за фактом державної зради, ⁠⁠503 – за фактом колабораційної діяльності, 38 щодо пособників державі-агресору та інші.

За результатами проведення досудових розслідувань ⁠⁠1239 особам повідомлено про підозру, ⁠⁠501 особа оголошена в розшук, 1317 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності та ще 997 обвинувальних актів направлено до суду.