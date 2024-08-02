Державне бюро розслідувань затримало співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. Їх підозрюють у спробі заволодіти коштами великого аграрного підприємства шахрайськими діями.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зловмисниця пообіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону за 120 тисяч доларів внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, повідомили у ДБР.

У бюро пояснили, що чиновниця залучила до “справи” свого знайомого, громадянина іншої країни, який видавав себе за “впливового чиновника” з того ж Міністерства і повинен був виступати гарантом виконання обіцянок.