ДБР затримало співробітницю Мін'юсту (Фото:Державне бюро розслідувань)

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зловмисниця пообіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону за 120 тисяч доларів внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, повідомили у ДБР.

У бюро пояснили, що чиновниця залучила до “справи” свого знайомого, громадянина іншої країни, який видавав себе за “впливового чиновника” з того ж Міністерства і повинен був виступати гарантом виконання обіцянок.

Підозрюваних затримали після отримання коштів, повідомили у ДБР. Їм висунули звинувачення у спробі заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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