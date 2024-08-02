Про це повідомила пресслужба ДБР.
Зловмисниця пообіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону за 120 тисяч доларів внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, повідомили у ДБР.
У бюро пояснили, що чиновниця залучила до “справи” свого знайомого, громадянина іншої країни, який видавав себе за “впливового чиновника” з того ж Міністерства і повинен був виступати гарантом виконання обіцянок.
Підозрюваних затримали після отримання коштів, повідомили у ДБР. Їм висунули звинувачення у спробі заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
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