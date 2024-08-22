Про це йдеться у відповідному листі від ДБР.
Зазначається, оскільки ДБР здійснює свої повноваження через територіальні управління, звернення нашої редакції щодо ДМСника Вʼячеслава Гузя направлене для розгляду Територіальним управлінням ДБР у місті Києві.
Нагадаємо, що В’ячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни отримують українські паспорти.
Діє Гузь під покровительством Павла Фукса. Він — підсанкційний російський та український олігарх, засновник девелоперської компанії Mos City Group, бізнес-магнат. Громадянин Росії та України.
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