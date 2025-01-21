Виконавчий директор державного підприємства "Ліси України" та два директори департаментів цього підприємства отримали підозри у справі про закупівлю мобільних телефонів за завищеними цінами.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у вівторок, 21 січня.

Як встановило слідство, у 2023 році ДП “Ліси України” закупило 2500 мобільних телефонів для своїх підрозділів. Директор одного з департаментів, який ініціював цю закупівлю, “не дослідив ринкову вартість техніки та запропонував придбати телефони за понад 18 млн гривень”.

Директор іншого департаменту провів тендер, на який подала заявку лише одна компанія – ТОВ “Графікапром”. Її пропозиція перевищувала ринкову вартість техніки на 30%. Виконавчий директор підприємства, керуючись службовими записками підлеглих, підписав договір на постачання телефонів.

“Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами та спричинили збитки державі на 3 млн гривень”, – зазначили в ДБР.

Трьом посадовцям підприємства висунуто підозри за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна в особливо великому розмірі, вчинена групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними в системі держзакупівель Prozorro, договір про постачання телефонів із ТОВ “Графікапром” підписав виконавчий директор ДП “Ліси України” Ігор Лицур.

Львівські ЗМІ (ZAXID.NET, Lviv.Media та інші) з посиланням на джерела в правоохоронних органах пишуть, що підозру вручили Лицуру, а також начальникові відділу закупівель підприємства Віталію Цимбалюку – синові народного депутата від Батьківщини Михайла Цимбалюка.