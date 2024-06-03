Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
- ДБР арештувало майже 3 млрд грн активів низки онлайн-казино, пов’язаних з Росією
- ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн
- ДБР завершило розслідування щодо колишнього одеського військкома