Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили співробітників Одеського ТЦК та СП, які зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації. За послугу із “оформлення відстрочки” вони вимагали чималі кошти.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що працівники ТЦК обіцяли “відпустити” військовозобов’язаних та допомогти оформити відстрочку від служби за сплату 4500 доларів. Тим, хто не погоджувався платити за “послугу” працівники ТЦК погрожували оголошенням у розшук.

Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за оформлення нібито відстрочки. Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Крім того, під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, той дістав табельну зброю та погрожував працівникам ДБР. Його затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі.