Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру мешканцю Харкова, який організував торгівлю «білими» військовими квитками.

Послуга коштувала в середньому 10 тисяч доларів США. Підозрюваний знаходив клієнтів через власні зв’язки.

Він залякував молодих чоловіків, які не хотіли служити в армії, переконуючи їх, що навіть наявність законних підстав для відстрочки не гарантує уникнення призову. Стверджував, що тільки хабар посадовцям військкомату може захистити їх від служби.

Зловмисник брав повну передплату та обіцяв розв’язати всі питання з потрібними людьми у військкоматі, а потім передати готові документи.

Чоловіка затримали на місці злочину під час отримання 10 тисяч доларів США від одного з призовників біля місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Для встановлення всіх можливих співучасників злочину слідчі провели обшуки у службових кабінетах місцевого ТЦК та СП.