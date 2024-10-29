Співробітники ДБР розкрили мережу, що допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримати фальшиві медичні довідки, аби їх визнали непридатними до військової служби.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.”, – йдеться у повідомленні.

Вартість послуг у цій схемі варіювалася від шести до 12 тисяч доларів США залежно від складності діагнозу та потрібної групи інвалідності.

Вже ідентифіковано 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою; інших учасників продовжують встановлювати. Співробітники Державного бюро розслідувань провели 28 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків вилучили медичну документацію, понад 80 тисяч доларів США готівкою та три автомобілі преміумкласу.

Крім того, у Центрі медико-соціальної експертизи було виявлено двох військовослужбовців, які перебували у розшуку за самовільне залишення військової частини, а також п’ятьох «клієнтів» призовного віку, яких розшукували за ухилення від служби. Вони намагалися отримати фіктивні документи про інвалідність.

Лікаря, який організував схему, затримано та повідомлено про підозру; питання про повідомлення підозри іншим учасникам схеми ще вирішується.

Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.