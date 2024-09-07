Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника навчального курсу одного з факультетів Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, який впродовж майже двох років бив та принижував курсантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що офіцер майже два роки знущався з курсантів, намагаючись “навчити” їх дисципліни й порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та в казармах в одному із сіл Львівщини. Він так залякав курсантів, що ті не розповідали про них ані батькам, ані психологу.

Про побиття і приниження стало відомо лише у березні цього року, після того, як один із курсантів, який був свідком свавілля викладача, поскаржився до слідчої комісії Верховної Ради. Після цього було зареєстровано кримінальне провадження.

“Слідством було доведено застосування сили щодо дев’ятьох курсантів, яких викладач бив по голові та в інші частини тіла. Бив він не лише руками, а й прикладом зброї та ременем”, — йдеться у матеріалі ДБР.

Зазначається, що невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі, помилки в журналі або те, що курсант повільно заповнює документи чи видає зброю. Одного із курсантів він змусив їсти цигарки перед усім курсом, бо той спізнився на шикування.

Суд обрав для експосадовця Академії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави. Фігурант сплатив 908,4 тисячі гривень застави. Офіцера обвинувачують у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше редакція “Межі” вже писала про скандал, який розгорнувся довкола Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного з приводу цькування курсантів, обшуків та несправедливості грошового забезпечення.

Пізніше з’явилися нові подробиці у цій історії й стосувалися вони безпідставного звільнення колишньої співробітниці Академії Марії Крекотень – єдиної жінки в Академії, яка готувала десантників та займалася підготовкою до стрибків з парашутом.