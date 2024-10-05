Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів США у різних валютах.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У ДБР нагадали, що 3 та 4 жовтня правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки “ухилянтів” із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовиці та її родичів працівники Бюро виявили понад 5,2 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад п’ять мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти.

Зазначається, що жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Наразі керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.