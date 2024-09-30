Затримано колишнього співробітника "Дар’ївської колонії", який під час окупації Херсонщини працював на загарбників, а після звільнення території вирішив служити в ТЦК в Одеській області. Тепер йому оголошено про підозру.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на “нову владу” до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловіка мобілізували і він став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами.